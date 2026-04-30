В Вологодскую область придет стремительное потепление

Североатлантический циклон уходит из региона

Вологодские синоптики рассказали о потеплении, которое придет в регион. Еще в ночь на пятницу в отдельных округах еще возможен слабый снег и заморозки, однако днем уже потеплеет до +13 градусов.

В ночь на субботу через территорию области пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет теплые воздушные массы, и после обеда температура повысится до +20 градусов. Прохладней будет в восточных округах, где столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов.

«В ночь на воскресенье без существенных осадков и от +5 до +8 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +16 +21 градуса. Из-за градиентов атмосферного давления усилится ветер, местами до сильного. Ближе к вечеру на крайнем северо-западе из-за приближения атмосферного фронта начнутся осадки», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода сохранится в понедельник, при этом пройдет небольшой дождь.