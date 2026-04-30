Сергей Жестянников показал электролодки для пруда в Кремлевском саду

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова лодка

Аттракцион будет запущен в следующем году

Глава города Сергей Жестянников показал электролодки, которые закуплены для катания на пруду в Кремлевском саду. По его словам, всего город закупил пять электролодок, на которых можно будет покататься в следующем году.

«Сейчас закуплены сами лодки, а также зарядные станции и аккумуляторы к ним. Пять водных скутеров «Космо» длиной 2,4 метра, шириной 1,6 м и высотой 0,9 м рассчитаны на двоих пассажиров, в том числе на детей в возрасте от 6 лет. Водный транспорт состоит из стеклопластикового корпуса, надувного баллона, электрического двигателя и блока управления. На корпусе лодочек смонтирована светодиодная подсветка. Скорость движения – 7 км/час», - уточнил Жестянников.

Также на берегу смонтируют пирс, а за безопасностью катания на пруду будет следить оператор.