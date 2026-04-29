Больницы и поликлиники в выходные будут работать по особому режиму

Ряд медучреждений оставят круглосуточный режим работы

Медицинские учреждения Вологды в майские праздники будут работать в особом режиме. В частности, 1 и 9 мая запланированы выходные, в остальные дни работа будет организована с 8:00 до 15:00.

«В эти дни доступны дежурный врач, вызов специалиста на дом, работа кабинетов по выписке льготных рецептов. 3 и 11 мая медучреждения будут работать в такое же время, а к работающим отделам добавятся приёмы узких специалистов», - сообщает Вологда.рф.

Стоматологическую помощь в поликлиниках будут оказывать 2 и 11 мая с 8:00 до 20:00, 3 и 10 мая – с 8:00 до 14:00.

Женские консультации Вологды будут принимать пациенток 3 и 11 мая с 8:00 до 15:00. Круглосуточный режим работы останется для стационаров, травмпунктов и службы скорой помощи.