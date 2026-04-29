В Вытегорском округе снова меняется власть

В Вытегорском округе представлен новый глава. Исполнять обязанности с 1 мая начнет Юрий Жаворонков, который ранее уже был главой этого округа. О повторном назначении Жаворонкова сегодня сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Первый раз Жаворонков руководил Вытегорским округом с ноября 2024 года. После этого он был переведен в администрация Вологодского округа, позже возглавил министерство региональной безопасности, а в последнее время был заместителем губернатора по вопросам безопасности.

«В Вытегорском округе он будет контролировать реконструкцию аварийного дома на Галиотном переулке, завершение двухлетней программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, строительство дома для детей-сирот, и займется капремонтом Вытегорской школы № 2, многоквартирных домов, будет решать другие социально значимые вопросы», - заявил Филимонов.

Экс-глава Вытегорского округа Иван Абрамов, по данным ИА «Вологда регион», завершил свою работу в Вологодской области.