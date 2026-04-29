Череповецкий суд отправил в колонию пожилого водителя за гибель мотоциклиста

Сам мужчина себя виновным не признал

Городской суд Череповца признал виновным 75-летнего мужчину, который устроило смертельное ДТП летом прошлого года на улице Краснодонцев.

Как было установлено в суде, во время поворота налево пенсионер на автомобиле «Хендэ Гетс» не пропустил мотоциклиста, который двигался во встречном направлении.

«В результате столкновения водитель мотоцикла, 1987 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения и спустя несколько дней скончался в больнице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от тупой травмы тела, причинившей тяжкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе судов области.

Сам пенсионер вину не признал и утверждал, что мотоциклист проехал на красный свет светофора.

Суд признал эти доводы несостоятельными и отправил мужчину в колонию поселение на 1 год. Также он должен выплатить родителям погибшего мужчины по 600 тысяч рублей каждому.