Россети» восстановили электроснабжение у 60% потребителей

Всего электроснабжение восстановлено в 661 населенном пункте

«Россети Северо-Запад» заявляют о восстановлении электроснабжения у 60% потребителей, которое было отключено из-за шквалистого ветра и мокрого снега. По данным на 23.00 вторника электроснабжение восстановлено в 661 населенном пункте.

«Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий мощного циклона. В Вологодском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим», - уточнили в компании.

В настоящее время на восстановлении электроснабжения работают 68 бригад. Задействованы 74 единицы техники.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - предупредили в компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).