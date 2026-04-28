В Вологде ликвидируют подтопления после осадков

Источник фото: Вологда.рф

Только за сутки отработано 40 адресов

В Вологде ликвидируют последствия осадков, прошедших накануне. Только за минувшие сутки отработано 40 адресов.

«Ликвидация подтоплений идёт круглосуточно. В связи со сложными погодными условиями «Вологдагорводоканал» продолжает работать в усиленном режиме. За минувшие сутки мы ликвидировали подтопления по 40 адресам, выезды продолжаются. Проблемные участки отслеживаются в усиленном порядке — в том числе по обращениям граждан и через социальные сети», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В дневные смены на ликвидации подтоплений задействованы шесть бригад – 22 сотрудника и шесть единиц техники. Ночью работают четыре бригады. При ухудшении погодных условий их число может быть увеличено.

Для устранения подтоплений задействованы вакуумные насосы, каналопромывочная машина, комбинированные машины, тракторы и фронтальные погрузчики. Специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» регулярно объезжают город для выявления мест подтоплений. Кроме того, заявки от жителей принимает аварийно-диспетчерская служба МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по телефонам: 75-72-15 и 75-33-49.