Вологжане выложат огненную картину войны. Мероприятие пройдет 7 мая на Кремлевской площади. Помощь волонтерам будет оказывать художник Олег Иванов. Площадь картины составит более 200 квадратных метров.

«Акция «Огненная картина войны» – это способ отдать дань уважения ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес свой вклад в дело Великой Победы. В этом году на Кремлёвской площади появятся портреты воинов трех поколений – русского витязя, солдата времен Великой Отечественной и современного бойца Российской армии. Основные контуры картины выложит художник Олег Иванов. После этого к работе подключатся волонтеры. Ожидается, что на картину уйдет от 3 до 3,5 тыс. свечей», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.