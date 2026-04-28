В Вологодской области назвали главное туристическое сокровище

Подведены итоги голосования «Туристическое сокровище Вологодчины – 2026»

В Вологодской области подвели итоги конкурса «Туристическое сокровище-2026». По итогам голосования победителями стали Череповец, Вологодский, Усть-Кубинский и Белозерский округа.

Напомним, для участия в конкурсе каждый муниципалитет выдвигал по одному объекту.

В результате усадьба Гальских из Череповца выиграла в группе среди крупных муниципальных образований с 6752 голосами. Между округов численности от 18 до 50 тысяч человек на первом месте оказалась усадьба Спасское-Куркино Вологодского округа, за которую отдали голоса 3756 человек. Среди округов малой численности выиграл Спасо-Каменный монастырь с показателем в 1435 голосов. Спецприз за активную медиакампанию получил Белозерский кремль.

Округа, ставшие победителями, получат поддержку и информационное продвижение со стороны правительства региона и туристского информационного центра Вологодской области.