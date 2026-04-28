Регионы должны повышать эффективность бюджетов

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания ВО

Также рекомендовано усилить работу по оценке рисков при привлечении кредитных средств

Вопросы реализации механизма списания бюджетных кредитов и текущее состояние региональных финансов стали ключевыми темами заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге. В обсуждении принял участие председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Как отметил в ходе заседания министр финансов РФ Антон Силуанов, ситуация с региональными бюджетами требует внимательного подхода: суммарный дефицит бюджетов субъектов достиг 1,5 триллиона рублей. При этом федеральный центр готов оказывать необходимую помощь тем, кто демонстрирует ответственный подход к управлению финансами.

«Мы видим, что объем госдолга субъектов составил примерно 3,5 трлн рублей, из которых почти треть будет списана в рамках той работы, которая у нас сейчас проводится», - добавил Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что федеральное правительство находится в постоянном контакте с регионами, помогая находить резервы для оптимизации расходов. Рациональное использование имеющихся средств и активная работа над наполнением доходной базы — это залог того, что субъекты будут и впредь получать поддержку со стороны федерации в полном объеме.

Особое внимание участники уделили программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что этот инструмент позволяет направить колоссальные ресурсы — около 100 млрд рублей — на самые приоритетные социальные и экономические задачи.

О готовности Вологодской области к реализации новых подходов рассказал Роман Заварин. Он подтвердил, что область активно использует возможности долговой разгрузки, предусмотренные до 2039 года.

«Вологодская область готова максимально оперативно включаться во все предложенные федеральным центром программы. Объем списания задолженности для нашего региона оценивается в 9,3 млрд рублей, что составляет порядка 48% от общего объема долга. Мы уже направили свыше 2 млрд рублей, высвобожденных в прошлом году, на инфраструктуру ЖКХ, закупку транспорта и развитие промышленности. Наша цель — использовать каждый рубль для укрепления экономики и социальной стабильности Вологодчины», — отметил Заварин.

Спикер также акцентировал внимание на инициативе расширить норму по использованию высвобождаемых средств на нужды СВО для всех регионов, вне зависимости от их бюджетной обеспеченности. Ожидается, что до 1 июня регион направит в профильное министерство документы для списания очередной части задолженности по инвестиционным проектам.

По итогам обсуждения президиум рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность расширения направлений использования высвобождаемых средств и принять меры по ограничению роста долговой нагрузки, особенно за счет коммерческих кредитов. Регионам же было рекомендовано усилить работу по бюджетной консолидации и оценке рисков при привлечении кредитных средств.