Восток Вологодской области сегодня окажется в эпицентре снежного вихря

В самой Вологде снега по-прежнему нет

Восточные округа Вологодской области сегодня окажутся в эпицентре снежного вихря. Циклон, который накануне устроил снежное ненастье в Москве, постепенно смещается на северо-восток от столицы и сегодня принесет снег на восток Вологодчины, после чего уйдет на северо-восток Европейской России.

В Вологде сегодня ожидается до +3 градусов и около 4 мм осадков.

Как сообщает Telegram-канал «Метеовести», подобный рецидив зимы – следствие глобального потепления.

«Климатическая машина сбоит. Из-за этого на востоке Европы образовался блокирующий антициклон, и циклоны вынуждены огибать его по северным морям, а потом, напитавшись арктическим холодом, эти вихри «ныряют» к нам», - сообщает telegram-канал.

Только в последние дни апреля в течение атмосферных процессов на Русской равнине вмешается азорский антициклон. Именно он начнёт вытеснять штормовой циклон на северо-восток, беря курс на потепление.