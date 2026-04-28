Больше 20 000 человек остаются без света в Вологодской области

В Вологодской области после сильного снегопада по данным на 00:00 часов 28 апреля без света остаются 21140 человек в 718 населенных пунктах. По словам заместителя губернатора Евгении Мазановой, отключения зафиксированы в западных и центральных округах – Череповецком, Кадуйском, Бабаевском, Вашкинском, Устюженском, Белозерском и Кирилловском.

«38 бригад энергетиков в количестве 118 человек и 38 единиц техники работают до полного устранения отключений. Погодные условия в западных районах без изменений, идет снег. Фиксируются повторные отключения», - сообщает Евгения Мазанова.

По ее заявлению, ориентировочно восстановить подачу электроэнергии специалисты смогут к 10:00.