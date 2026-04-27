Региональные парламентарии ужесточили контроль за эксплуатацией питбайков

Источник фото: ЗСО Вологодской области питбайки

Депутаты заявляют о критическом росте аварийности

Время безнаказанных гонок на питбайках по городским улицам может подойти к концу. Комиссия Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства официально поддержала инициативу вологодских парламентариев по ужесточению контроля за эксплуатацией питбайков. Ключевым предложением стало введение прямого федерального запрета на использование спортинвентаря на дорогах общего пользования.

Как заявил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин, отсутствие четкого правового статуса питбайков привело к критическому росту аварийности.

Только за последние три года количество ДТП с участием подростков на мототехнике выросло на 68%. За период 2023–2025 гг. в России произошло 5 521 ДТП с участием несовершеннолетних на мототехнике. В этих авариях пострадали 5 435 человек, в которых 150 детей погибли.

«Родители покупают питбайки как модную игрушку, зачастую не понимая реальной опасности. На этом фоне особо цинично выглядит реклама в онлайн-магазинах, где питбайки позиционируются как лучший подарок ребенку от трех лет, - отметил Роман Заварин. - При этом такая техника может разогнаться до 60 км/ч. Однако она не считается транспортным средством, что позволяет владельцам игнорировать регистрацию, страховку и, главное, наличие водительских прав».

Более того, в федеральном законодательстве и ПДД отсутствует прямая норма, запрещающая выезд питбайков на общественные трассы. Это создает противоречивую судебную практику и затрудняет привлечение виновников аварий к ответственности.

В Вологодской области предприняли попытку повлиять на ситуацию самостоятельно, введя запрет на продажу топлива несовершеннолетним (исключением стали только подростки в возрасте от 16 лет, которые имеют водительские права). Эта же практика реализована еще в 12 субъектах Российской Федерации. Однако, такое регулирование не позволит решить проблему полностью.

По мнению авторов инициативы, такие меры в сочетании с развитием сети специализированных мотошкол позволят «убрать» детей с дорог и перевести эксплуатацию опасной техники в легальное спортивное русло.