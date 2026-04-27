В Вологодской области изменили график продажи алкоголя на первомайские праздники

По сравнению с прошлым годом график продажи алкоголя стал мягче

В Вологодской области в этом году изменен график продажи алкоголя на майские праздники. Если в прошлом году 1 мая был установлен запрет на продажу алкогольной продукции, то в этом году 1 мая продавать алкоголь будут по графику выходного дня – в 8:00 до 23:00. Такой же график установлен для 2,3,9 и 10 мая.

Правда, 8 и 11 мая, несмотря на выходные дни, продавать алкоголь будут по графику рабочих дней – с 12:00 до 14:00.

Власти региона уточнили, что такой подход позволит отказаться от тотального запрета в праздники, однако будет сохранен жесткий контроль в ключевые даты, когда риск чрезмерного употребления алкоголя особенно высок.