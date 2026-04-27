Мотоагитпробег ко Дню Победы стартует в Вологодской области

Традиционно его организует Вологодская ГМХА

Традиционный мотоагитпробег стартует традиционной в Вологодской области. Мероприятие, организованное Вологодской ГМХА, пройдет уже 51-й раз.

«Ежегодно участники движения проезжают сотни километров по Русскому Северу и отдают дань памяти нашим великим предкам. В этот раз мотоколонна и творческие коллективы преодолеют за девять дней около 1,5 тысячи километров. Маршрут стартует 1 мая в селе Молочном и охватит Кадуйский, Устюженский, Бабаевский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский округа. 9 мая, в День Победы, участники вернутся обратно в село Молочное», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Во всех населённых пунктах, где побывает мотоколонна, пройдут торжественные мероприятия, возложения гирлянд к воинским мемориалам, концерты и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Также волонтёры проведут профориентационные уроки для школьников и окажут необходимую помощь местным жителям.

С 1975 года, когда мотоагитпробег стартовал впервые, участники акции побывали в 26 муниципалитетах Вологодчины, а также на территориях Архангельской, Ярославской, Ленинградской областей и республики Карелия. Всего в мероприятиях приняли участие более 550 студентов.