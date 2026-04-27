Вологодские синоптики обещают долгожданное потепление

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Правда, в ближайшие дни в регион придет очередная волна холода

Вологодские синоптики рассказали, когда в регионе ожидается долгожданное потепление. При этом в ближайшие дни предстоит пережить очередную волну холода. Уже сегодня максимальная температура воздуха составит от +4 градусов на западе до +14 градусов на востоке региона.

«Ближе к вечеру западные округа окажутся за холодным атмосферным фронтом, с северными потоками в регион устремится арктический воздух. Понижение температуры приведет к переходу дождя в мокрый снег и снег, в ночные часы по западу сформируется снежный покров, высока вероятность налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев», - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В центральных районах также пройдет снег, а во вторник температура воздуха составит уже от +2 до +5 градусов.

Примерно такая же погода ожидается в среду и в четверг, правда, интенсивность осадков станет постепенно снижаться. Температура воздуха составит от -4 градусов ночью до +7 градусов днем.