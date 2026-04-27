Суд отправил вологжанина в колонию за смертельное ДТП

Трагедия произошла в мае прошлого года на улице Залинейной

Вологодский городской суд признал виновным 47-летнего жителя Вологодского округа за смертельное ДТП на улице Залинейной. Как было установлено в суде, мужчина, будучи пьяным, сбил на автомобиле «Форд Фокус» 55-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм спустя 10 дней после аварии.

«В суде подсудимый признал лишь факт наезда на пешехода, однако отрицал состояние опьянения и утверждал, что не имел технической возможности избежать столкновения из-за неожиданного маневра пешехода. Он пояснил, что накануне у него был день рождения, и он выпил 150 граммов коньяка, но утром чувствовал себя нормально. Суд критически отнесся к этим показаниям, сочтя их способом защиты», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии-поселение. Также он должен выплатить 1 млн рублей сыну погибшей женщины.