Вологжане привели в порядок несколько участков города

В Вологде прошел масштабный субботник, главной локацией которого стал парк «Евковка».

Глава Вологды Сергей Жестянников отметил, что субботник не ограничился одним парком: вологжане приводили в порядок и другие участки города.

«Вологжане очистили парк от мусора, сухих веток и листвы. После уборки участников ждал горячий взвар и угощения. Всероссийский субботник прошёл при поддержке Минстроя России в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России», - сказал Сергей Жестянников.

К движению активно подключились представители бизнеса. Сотрудники компании «Черри Дом» вместе с семьями и жителями района вышли на уборку территории в районе улицы Псковской, рядом с жилым комплексом «Чили».

В Минстрое России подчеркивают, что подобные инициативы не только улучшают экологическую обстановку в городах, но и способствуют укреплению гражданской солидарности. Работы по содержанию, озеленению и развитию общественных территорий продолжатся в рамках федеральных программ до конца года.