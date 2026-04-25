Синоптики рассказали, когда вернется весеннее тепло

погода

На следующей неделе ожидается очередное арктическое вторжение

Синоптики рассказали, когда на территорию центральной России, которая испытывает затяжные арктические вторжения, вернется весеннее тепло.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели из-за очередного арктического вторжения температура вновь понизится и на фоне осадков, которые будут переходить в твердое состояние. Возможно формирование временного снежного покрова.

Однако в конце недели ожидается небольшое потепление, и температура воздуха выйдет из отрицательных значений. По предварительным данным, днем 1 мая в Вологде температура поднимется до отметки в +12 градусов.

Как рассказал ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, далее температура ожидается еще более комфортная.