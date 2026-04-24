Дмитрий Медведев провел Экспертный совет по подготовке предложений в новую Народную программу ЕР

Источник фото: "Единая Россия"

На сегодняшний день получено уже более 240 тысяч предложений

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел заседание Экспертного совета по подготовке предложений в новую Народную программу. На встрече были представлены результаты обработки инициатив, поступающих со всей страны.

На сегодняшний день уже получено более 240 тысяч предложений. Около 130 тысяч были направлены онлайн через специальный форум естьрезультат.рф, еще часть поступила оффлайн — на площадках региональных отделений партии.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работа над программным документом строится с учетом запросов общества и возможностей российской экономики.

«Работа над Народной программой – это, в том числе, и работа над предложениями в будущее законодательство, которыми должны будут заниматься наши однопартийцы, удостоенные чести быть избранными в Государственную Думу. Это на самом деле будет в известном смысле такой наказ, который содержится в программе», — отметил он.

Все поступившие инициативы распределены по пяти смысловым блокам: «Устройство самой большой страны в мире», «Производительность труда и кадры», «Культурно-ценностный вызов», «Демографический вызов» и «Оборонно-технологический вызов».

Отдельное внимание в рамках всех направлений уделяется помощи участникам специальной военной операции. Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в ходе Экспертного совета выделил основные пункты: помощь в социальной адаптации ветеранов, их трудоустройство, жилищный вопрос, а также включение в патриотические программы для молодежи.

Также ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал о наиболее значимых темах, которые поднимают граждане, — доступность медикаментов, содействие многодетным семьям, состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение водой малых городов, а также вопросы экологии и утилизации отходов.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что обсуждение программы проходит в формате широкого общественного диалога. Для этого было проведено 43 региональных и три окружных мероприятия.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — подчеркнул он.

Сбор инициатив в новую Народную программу партии продолжается. Финальный документ будет представлен в августе на съезде «Единой России».