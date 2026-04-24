Экс-сотрудник регионального Минлесхоза осужден за трагедию на Кубене

В Усть-Кубинском округе вынесен приговор 44-летнему местному жителю, который признан виновным в нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть человека.

Напомним, в августе прошлого года мужчина, управлявший моторной лодкой «Прогресс» в состоянии опьянения, залетел в зону массового отдыха людей на реке Кубена и проехал по 31-летнему мужчине. В результате аварии винтом лодки потерпевшему отрубило руку и через непродолжительное время он скончался от обильной кровопотери.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Также матери и гражданской супруге погибшего мужчины подсудимый должен выплатить по 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за рулём моторной лодки был сотрудник министерства лесного комплекса Вологодской области.