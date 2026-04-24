Семь управляющих компаний Вологодской области могут остаться без лицензии

Все они после проверок попали в «красную зону»

Семь управляющих компаний из Вологды и Череповца рискуют остаться без лицензии. Как было заявлено накануне на оперативном совещании в правительстве региона, все они пропали в «красную зону».

«Обращаю пристальное внимание управляющих компаний «Северный город», «Управком» Вологды и управляющих компаний «Многоэтажка», «Бережливый дом», «Сервис-дом», «Старт» и «Жилфонд» Череповца. Уважаемые коллеги, вы получаете желтую карточку, вторая желтая карточка – удаление. Поэтому я очень вас прошу исправиться, сделать над собой максимум усилий, чтобы повысить качество предлагаемых услуг», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, за неделю от жителей региона поступило более 500 обращений, связанных с работой управляющих компаний. На основании поступивших обращений проведено 46 проверок, объявлено 29 предостережений и вынесено два предписания.

В правительстве региона напомнили, что те организации, которые систематически попадают в «красную зону» рейтинга и не исправляются с работой, ждет перевод домов, которые находятся под их управлением, в добросовестные компании. Также возможно аннулирование лицензии.