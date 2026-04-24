Жюри отобрало около 30 номеров на гала-концерт ко Дню Победы

В Вологде жюри отобрало около номеров на гала-концерт ко Дню Победы, который в этом году пройдет на стадионе «Буревестник».

«В этом году гала-концерт конкурса пройдет на стадионе «Буревестник». Несмотря на смену локации, мероприятие будет таким же ярким, как и в прошлом году. Жюри отобрало для него порядка 30 номеров. Больше всего заявок поступило в номинации «Вокал». Концерт студентов и работающей молодежи в День Победы стал доброй традицией областной столицы», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Ольга Смирнова.

Всего в конкурсе предусмотрены четыре номинации: «Вокал» (патриотическая песня, песня военных лет, советская песня), «Хореография» (патриотический танец, стилизованный народный танец, бальный танец), «Инструментальная музыка» (творческие номера на музыкальных инструментах), «Художественное слово» (патриотические выступления в направлениях: художественное слово, авторский монолог, малые театральные формы). Лучшие исполнители в каждой номинации будут награждены дипломами.