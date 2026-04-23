Алексей Мордашов стал самым богатым миллиардером России

Его состояние оценивается в 37 млрд долларов

Глава «Северстали» в этом году возглавил рейтинг российских миллиардеров с состоянием в 37 млрд долларов. Как отмечает издание Форбс, впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера перевалило за отметку в 30 млрд долларов.

Ближайший конкурент Мордашова – президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин не дотянул до этой отметки с состоянием в 29,7 млрд долларов.

Издание отмечает, что рост состояния Мордашова произошел на фоне существенного роста цен на золото и росту оценки золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей его семье.

В 2019 году Мордашов передал 65% пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из Высшей школы экономики, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату. В декабре 2021-го бизнесмен вернул все акции себе, а в 2022–м передал большую часть акций Nordgold жене Марине.