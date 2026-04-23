Обнаружены грубые нарушения в работе кафе после отравления детей в Череповце

Специалисты проверили ООО «Санаторий Адонис» и кафе «Борщ»

Специалисты управления Россельхознадзора нашли грубые нарушения в работе кафе «Борщ» и ООО «Санаторий Адонис» после массового отравления детей в Череповце.

Как рассказали в ведомстве, в санатории принимали подконтрольные товары с истекшим сроком годности. В частности, были обнаружены просроченные творог, сосиски, сметана и кефир.

«Выявлены также факты получения и хранения в череповецком кафе «Борщ» подконтрольных товаров (яйца куриные пищевые) без сопроводительных документов (эВДС), и поступление в январе 2026 года партии замороженной рыбной продукции в сопровождении эВСД, в котором указан не соответствующий способ хранения продукции при перевозке («охлажденный»)», - уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, из мониторинга системы «Меркурий» установлено несвоевременное гашение обоими хозяйствующими субъектами входящих электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения.

Как посчитали в ведомстве, эти факты являются нарушением обязательных требований ветеринарного законодательства РФ. Информация о всех выявленных нарушениях отправлена в региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщалось, в Череповце на прошлой неделе 10 школьников из химкинского музыкального ансамбля были госпитализированы с острым гастритом, рвотой и болями. По данному факту возбуждено уголовное дело.