Всего будет организовано более 30 точек по раздаче лент

В Вологодской области раздадут 25 тысяч Георгиевских лент. Их будут раздавать во всех округах региона перед 9 мая.

«Начинаем активно готовиться к предстоящему большому празднику. Направили 25 тысяч Георгиевских лент в муниципалитеты Вологодчины. Волонтёры будут выдавать их на главных улицах и центральных площадях. Всего организуем более 30 локаций в муниципальных и городских округах», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

К примеру, в Вологде получить Георгиевскую ленту можно 8 и 9 мая на площади Революции, между улицей Лермонтова и Советским проспектом, а также на площади Чайковского между улицами Горького и Некрасова. В Череповце волонтёры будут работать с 1 по 9 мая на Площади молодёжи у Дворца культуры металлургов.

С полным перечнем точек раздачи лент можно ознакомиться на сайте https://георгиевскаяленточка.рф/

Акция «Георгиевская лента» имеет международный статус. Ежегодно к ней присоединяются участники из разных стран и регионов России. Организует акцию Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке АО «Российские железные дороги», партии «Единая Россия» и МИА «Россия сегодня».