Вологжанам предлагают проголосовать за объекты благоустройства в 2027 году. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. как пояснил глава города Сергей Жестянников, всего на выбор предлагается пять объектов.

«На выбор вологжанам представлено пять общественных пространств. Это Сквер Героев СВО, парк вдоль реки Содемы, территория парка Мира, Фрязиновский парк и второй этап благоустройства Ковыринского сада. Отдать свой голос за то или иное общественное пространство можно до 12 июня», – уточнил Сергей Жестянников.

Все объекты были выбраны вологжанами феврале – марте этого года в ходе голосования. Вологжанам предлагали на выбор 31 территорию. Также можно было предложить свой вариант общественного пространства.

Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».