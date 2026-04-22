Тринадцатый ребенок появился в вологодской семье Кузнецовых

Маме Наталье Кузнецовой всего 28 лет

В семье Натальи и Павла Кузнецовых родился тринадцатый ребенок. При этом маме Наталье Кузнецовой всего 28 лет, ее супругу 31 год. Как сообщает газета «Красный север», новорожденного мальчика назвали Владиславом.

Ранее сообщалось, что у семьи Кузнецовых из 12 детей, которые родились до Владислава, пять пар двойняшек. Старшие Виктория и Артем заканчивают первый класс, в этом году в школу пойдет Ирина, которая родилась без пары. Следом за ней родились сразу четыре пары - шестилетние Денис и Егор, четырёхлетние Паша и Милана, трёхлетние Евгений и Алексей, а также двухлетние Ксения и Александр. До Владислава на свет появился Роман, у которого также не было пары.

Семья ранее проживала в социальной квартире деревни Спасское Грязовецкого округа, но после рождения Романа переехали в деревню Гора Харовского округа, где у Кузнецовых сейчас собственное жилье.