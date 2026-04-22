На улице Лермонтова в Вологде заузят проезжую часть

Рабочим предстоит провести реконструкцию 70 метров канализационных сетей

На улице Лермонтова в Вологде с завтрашнего дня начинаются работы по реконструкции канализационных сетей. В связи с этим проезжая часть улицы будет заужена. Как сообщает пресс-служба администрации города, полного перекрытия дороги проводиться не будет. Специалисты заузят участки проезжей части, оставив полосы для проезда.

В ближайшее время работы также начнутся на четной стороне улицы Лермонтова. На участке от улицы Мира до улицы Ленина подрядчик отремонтирует более 220 м водопровода и установит три водопроводных колодца.

Все работы на сетях на улице Лермонтова планируется завершить до 30 апреля.