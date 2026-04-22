Вологжанин хотел получать пенсию по поддельному удостоверению Героя России

Подделку выявила прокуратура Вологды

Вологжанин планировал получать пенсию по поддельному удостоверению Героя России. как установила прокуратура Вологды, в декабре прошлого года 63-летний мужчина подал документы в уполномоченный орган для получения страховой пенсии.

«Житель Вологды при подаче в уполномоченный орган документов по вопросу установления страховой пенсии по старости предъявил удостоверение Героя Российской Федерации, выданное на основании Указа президента Российской Федерации от 09 мая 2000 года, в целях уточнения полагающихся выплат в связи с наличием данного удостоверения», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Однако при проверке оказалось, что документы поддельные и звание Героя России мужчине не присваивалось.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье за подделку документов.

По данным из открытых источников, с 1 января 2026 года ежемесячная денежная выплата Героям РФ составляет 103 693 рубля.