В Вологде назвали имена победителей Олимпиады по истории российского предпринимательства

Все призовые места взяли студенты Вологодского госуниверситета

В Вологде подвели итоги регионального этапа Олимпиады по истории российского предпринимательства. Олимпиада является совместным проектом «Деловой России» и Российского исторического общества.

Лучших знатоков российского предпринимательства поздравили с победой проректор по образовательной и воспитательной деятельности ВоГУ Александр Матвеев, председатель Вологодского регионального отделения ДЕЛОВАЯ РОССИЯ, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Зворыкин, заместитель главы регионального Минэкономразвития Алексей Озеров, член совета РО «Деловая Россия» Сергей Николаев, а также известный меценат Виктор Чучин.

Первое место в Олимпиаде заняла студентка 2-го курса ВоГУ Ева Андронович, которая будет представлять Вологодскую область на федеральном этапе Олимпиады, который будет проводиться в Москве.

Остальные призовые места также заняли студенты Вологодского госуниверситета – Никита Кузьмин и Олег Самодуров.

Призерам, кроме дипломов, вручены денежные сертификаты на суммы 25 000, 15 000 и 10 000 рублей соответственно.