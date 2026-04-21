Вологодские ветераны Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

Всего в регионе осталось 28 ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Как уточнили в Социальном фонде, всего в регионе ежегодную выплату получили 28 ветеранов – участников и инвалидов войны, которые служили в армии или получили инвалидность в результате ранения. Сумма выплаты составила 10 тысяч рублей.

«Помимо ежегодной выплаты, инвалиды и участники войны получают и иные меры поддержки по линии регионального отделения СФР: ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение, а также надбавку по уходу. Граждане данной категории могут получать сразу две пенсии: страховую пенсию по старости с повышенной вдвое фиксированной выплатой и пенсию по инвалидности», - рассказала управляющая отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Для получения выплат ветеранам не нужно обращаться в отделение СФР с заявлением – средства перечисляются автоматически на основании имеющихся данных.