Мяснорядский мост будут ремонтировать в Вологде

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

На время ремонта проезд по мосту будет закрыт

В Вологде будут ремонтировать Мяснорядский мост на улице Козленской. Городские власти оценивают ремонт сооружения в 217 млн рублей. Согласно аукционной документации, подрядчик должен приступить к работам уже в начале лета,

«Подрядная организация должна провести капитальный ремонт опор и пролетных конструкций моста. Будет обновлено дорожное покрытие и тротуары. Также планируется установка новых перильных ограждений, монтаж современного освещения и модернизация существующих инженерных систем», - сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время разрабатывается схема движения по улице Козленской, поскольку на время ремонт проезд по мосту будет перекрыт.