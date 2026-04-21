Светодиодный «Вечный огонь» установят в Череповце

Мэрия Череповца купит объемную светодиодную композицию «Вечный огонь». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Аукцион по поиску подрядчика на поставку объекта объявили в начале месяца, итоги его были подведены 17 апреля. Согласно данным закупки, мэрия решила приобрести «световую, отдельно стоящую, сборно-разборную, объемно-пространственную композицию». Ее планируют использовать для украшения улиц и парков.

«Состоит из двух типов конструкций: нижняя часть выполнена в виде пятилучевой звезды, верхняя конструкция из трех стилизованных языков пламени. Конструкция состоит из металлического каркаса, облицовочных материалов, светодиодного освещения», - говорится в техническом задании.

Начальная цена композиции составляла 1 млн рублей. Аукцион выиграл подрядчик, предложивший поставить объект за 715 тысяч рублей. Конструкция должна быть предоставлена заказчику до 5 мая.