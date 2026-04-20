Юные вологжане примут участие во Всероссийской олимпиаде «Умники и умницы»

Школьники стали победителями регионального этапа состязаний

Пятеро вологодских школьников примут участие во Всероссийской олимпиаде «Умники и умницы». Ребята стали победителями регионального этапа конкурса.

«Лучшие результаты по итогам испытаний показали Шучев Артем из Центра образования №42 города Вологды, Давыденко Анастасия из Образовательного центра №11 города Череповца и Папиш Руслан из Вашкинской средней школы. Ещё двое ребят включены в состав участников Всероссийской олимпиады по предложению нашего почётного гостя Юрия Вяземского. Это череповчане Новиков Егор из Средней общеобразовательной школы №14 и Чаев Иван из Общеобразовательного лицея «АМТЭК», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Всероссийский тур олимпиады пройдет в Москве, телепередачи финала будут выходить на Первом канале. Победа в телевикторине даёт шанс поступить в Московский государственный институт международных отношений при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Лучшие по итогам регионального этапа также получат дополнительные баллы при поступлении в государственные университеты в Вологде и Череповце и смогут претендовать на премию губернатора.