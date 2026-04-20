Вологжане собрали около 15 тонн мусора

Источник фото: Соцсети главы Вологды Сергея Жестянникова

В областном центре прошел масштабный городской субботник

Порядка 15 тонн мусора было собрано в Вологде во время общегородского субботника, который прошел в субботу, 18 апреля. Для наведения в городе порядка вышли более 2300 человек - неравнодушные жители всех возрастов, активисты ТОСов, депутаты и сотрудники администрации.

Также в Вологде состоялись «Чистые игры» на 21 локации в рамках «Весеннего кубка чистоты». «Всего с начала сезона в городе провели уже более 170 субботников. Общими усилиями вологжане делают город чище, количество участников превысило 5000 человек. Массовые уборки проходят в рамках двухмесячника благоустройства, который продлится с 1 апреля по 31 мая. За это время к наведению порядка могут присоединиться организации, предприятия, учебные заведения, управляющие компании, ТОСы и все желающие жители», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Выбрать локацию и заявиться на уборку можно в департаменте строительства, благоустройства и содержания территорий Вологды по телефону 72-40-87.

Инвентарём и мешками для мусора для работы на общественных пространствах вологжан обеспечит МКУ «Зеленстрой». Заявку на необходимое оборудование, а также на вывоз собранного мусора можно оставить по телефону 54-87-48. Для уборки дворовых территорий инвентарь можно получить в управляющих компаниях.