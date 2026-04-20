Жительницу Тотемского округа будут судить за убийство младенца

В Вологодской области завершено расследование убийства младенца, совершенное 12 лет назад в Тотемском районе. Перед судом предстанет 36-летняя женщина, которая обвиняется в убийстве своего ребенка сразу же после родов.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, в марте 2014 года на мусорном полигоне в Тотемском районе нашли пакет с убитым ребенком.

«Проверялись населенные пункты, из которых вывозились коммунальные отходы на полигон, роженицы и женщины, обращавшиеся за медицинской помощью. Однако раскрыть преступление в тот период не представилось возможным, и предварительное следствие было приостановлено», - рассказали в следкоме.

В 2026 году следствие установило жителя Великого Устюга, у которого генотип совпал с убитым младенцем. Следователям мужчина рассказал, что в 2013 году встречался в Тотемском районе с местной жительницей, однако о ее беременности ничего не знал.

Следователи установили личность подозреваемой, которая созналась в убийстве.

«По версии следствия, фигурантка, желая скрыть свою беременность, не встала на медицинский учет и, родив мальчика в своей квартире, убила его. С целью сокрытия противоправных действий она поместила тело ребенка в пакет и вынесла его в мусорный контейнер», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело об убийстве младенца направлено в суд.