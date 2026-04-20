Синоптики рассказали, как долго продержится прохладная погода

Вологодские синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую неделю. По их словам, в ближайшие дни среднесуточная температура ожидается на 2-4 градуса ниже нормы.

«Во вторник обойдется без существенных осадков, по-прежнему порывистый северо-восточный ветер. В ночные часы подморозит до -2… -7 градусов, днем 8-12 тепла», - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В среду днем погода начнет меняться, на западе и в центре ожидаются осадки, при этом температура поднимется до +15 градусов.

В ночь на четверг на территорию региона зайдет циклон, который на фоне нулевой температуры принесет мокрый снег. Днем также ожидаются осадки, правда, уже в виде дождя при температуре 4-6 градусов тепла.

В пятницу также под влиянием циклона пройдут осадки. По словам синоптиков, прохладная погода задержится на выходные дни. Как сообщает ведущий синоптик центра Фобос Евгений Тишковец, прохладная погода с большой долей вероятности задержится и на майские праздники.