Вологжанка получила компенсацию за падение на собственной лоджии

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Компенсацию выплатит управляющая компания

Вологжанка взыскала компенсацию морального вреда с управляющей компании за падение на собственной лоджии. Как рассказали в прокуратуре Вологды, у женщины на протяжении нескольких лет текла крыша на лоджии, однако многочисленные обращения в управляющую компанию ни к чему не привели. В результате из-за проблем с крышей вода также попадала в квартиру.

«В ноябре 2025 года женщина, выйдя на лоджию, поскользнулась и упала на полу, получив многочисленные синяки и ушибы на теле. Таким образом, ненадлежащее содержание управляющей компанией имущества дома привело к причинению вреда здоровью», - уточнили в надзорном ведомстве.

Женщина подала в суд на управляющую компанию, который удовлетворил ее требования и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штраф в размере 50% от этой суммы за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.