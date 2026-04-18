На улице Марии Ульяновой с понедельника вводят ограничения для транспорта
Опубликовано
Запрет касается участка от улицы Пушкинской до Козленской
На улице Марии Ульяновой Вологды с понедельника вводят ограничения для транспорта. В частности, будет ограничено движение и стоянка автомобилей. Ограничения связаны со строительством напорного коллектора.
Как уточняет пресс-служба городской администрации, подрядчик будет прокладывать более 640 метров труб для повышения надежности сетей водоотведения в центре Вологды.
Запрет на парковку и движение автомобилей будет действовать до конца июня.