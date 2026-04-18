УК, которые не справляются со своими обязанностями, могут лишиться лицензий

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал вернуть «доску» позора» для управляющих компаний, которые не справляются со своими обязанностями. Об этом было заявлено накануне на оперативном совещании в правительстве региона.

«Те управляющие компании, которые не могут выбраться из «красной зоны», уйдут с рынка. Мы, естественно, находим правовые инструменты для того, чтобы отозвать лицензию по судебному решению, как мы это делали в прошлом и позапрошлом годах. Возвращаем эту практику, потому что того требует ситуация. К нам поступают жалобы от жителей по поводу неудовлетворительной работы той или иной организации, будь то в Вологде, Череповце или других муниципалитетах», – уточнил Филимонов.

В частности, будет сформирован единый подход к работу УК, который состоит из 13 пунктов. В их числе – наличие обратной связи, качество содержания входных групп, МАФов, фасада, детской или спортивной площадки, зелёных насаждений, объектов благоустройства, уборка придомовых территорий.

В настоящее время в списке самых проблемных компаний оказались ООО «Коммунально-техническая служба», ООО УК «Мы вместе», ООО УК «Система», ООО УК «Конструктив», ООО УК «Сантехмонтаж».