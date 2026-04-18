Вдову экс-главы Вологды обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Дело будет рассматриваться в Вологодском городском суде

Вдову экс-главы Вологды Евгения Шулепова - Ирину Шулепову обвиняет в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, Ирина Шулепова обвиняется в том, что в период с ноября 2008 года по март 2017 года по поручению своего супруга, который являлся главой города, «обеспечила передачу в собственность аффилированных физических и юридических лиц двух квартир, одна из которых была приобретена со значительной скидкой».

Взятки получались недвижимостью и предоставлением скидки на приобретение квартиры общей суммой более 4,3 млн рублей. Недвижимость предоставили коммерческие организации, которые занимались строительством жилья в Вологде. За это они получали разрешение на строительство и беспрепятственный ввод жилья в эксплуатацию.

В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено прокурором области и передано в суд.

Напомним, сам Евгений Шулепов скончался 17 сентября прошлого года в областной клинической больнице, куда был переведен из следственного изолятора.

В СИЗО экс-глава Вологды находился по делу о получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями с мая 2024 года. Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 11,4 млн рублей. В марте этого года в доход государства были обращены 47 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали Шулепову. Также судом были изъяты деньги в сумме 72 млн рублей на счетах, транспорт, 16 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Сразу после ареста Евгения Шулепова в мае 2024 года его супруга записала видеообращение, в котором пообещала принести гроб с телом мужа на центральную площадь города. По ее словам, Шулепову категорически нельзя было находиться в тюрьме из-за проблем с сердцем.