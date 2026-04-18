Новости

Госавтоинспекция проводит массовые рейды в Вологодском округе

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: ИА «Вологда регион»

Инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пресечению ДТП несовершеннолетними


В Вологодском округе в эти выходные сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые рейды. Особое внимание будет уделяться пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними.

Сообщается, что рейды будут проводиться на федеральных трассах Вологда – Медвежьегорск, Вологда – Тихвин, Москва – Архангельск, а также на дорогах регионального значения Вологда – Ростилово и Вологда – Норобово.

Скопировать ссылку
