Вологодские многодетные семьи могут получить по 300 тысяч рублей

Источник фото: Владимир Баранов, Globallook Press

Единовременная выплата соблюдается при выполнении нескольких условий

Многодетные семьи Вологодской области могут получить единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей. Выплата полагается за третьего или последующего ребенка. Также предлагается компенсация стоимости найма жилья в размере до 20 тысяч рублей.

«С начала года единовременную выплату получили уже 213 семей, а компенсацию стоимости найма жилья получают 120 молодых семей. Поддержка молодых семей с детьми, а особенно многодетных семей, остается приоритетом социальной политики региона», – сообщил рассказал труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов.

Для получения единовременной выплаты необходимо соблюдать несколько условий. В частности, у обоих родителей должна быть постоянная или временная прописка в регионе. Также на дату рождения ребенка родители должны состоять в браке или вступить в брак в течение года после рождения ребенка, но не позднее достижения каждым из родителей возраста 36 лет. Заявление на выплату нужно подать в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Компенсация стоимости найма жилья до 20 тысяч рублей выплачивается при условии, что молодая семья проживает в съемном жилье, а своей жилплощади у семьи нет. Также договор найма нельзя заключать с близкими родственниками – родителями, бабушками, дедушками, братьями или сестрами.