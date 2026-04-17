Вологжанка по ошибке спалила чужую дачу

Источник фото: Илья Московец, URA.RU поджог

В Вологде будут судить 54-летнюю местную жительницу, которая по ошибке спалила чужую дачу. Происшествие случилось летом прошлого года в селе Молочное.

Как пояснили в областной прокуратуре, обвиняемая испытывала личную неприязнь к женщине и, предполагая, что она является хозяйкой постройки в Молочном, решила ее спалить.

«Обвиняемая подожгла бумагу, которую положила на кровать, расположенную в помещении постройки, после чего скрылась с места происшествия. В результате возгорания хозпостройки огонь также распространился на расположенный вблизи дачный дом», - уточнили в надзорном ведомстве.

Собственник дома оценил ущерб от пожара в 93 тысячи рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.