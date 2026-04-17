В ряде округов пройдет мокрый снег

Очередное весеннее похолодание придет в вологодскую область уже в ближайшие дни. Как объяснили вологодские синоптики, после прохождения фронтального раздела в регион придут холодные воздушные массы с акватории северных морей.

Уже в субботу днем из-за холодного северо-восточного ветра станет заметно прохладней – от +6 градусов в северных округах до +9 градусов на юге региона. При этом из-за противоборства циклона и антициклона усилится ветер.

В ночь на воскресенье в юго-восточных округах из-за близости атмосферного фронта вероятен мокрый снег. Температура будет опускаться до -5 градусов. Днем температура также не превысит +8 градусов.

«Дополнительное ощущение холода создаст северо-восточный ветер, который местами усилится до сильного», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичная прохладная и ветреная погода сохранится также в понедельник, правда, обойдется без существенных осадков.

В последующие дни на территорию региона зайдет активный циклон, который принесет прохладную и неустойчивую погоду.