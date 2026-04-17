На набережной реки Вологды частично ограничат движение

Сегодня подрядчик должен приступить к работам на двух участках

На набережной реки Вологды в областном центре частично будет ограничено движение для пешеходов. В заречной части подрядчик – компания «Берсо» уже начала работу по благоустройству, сегодня должны начаться работы еще на двух участках набережной.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, речь идет об участках Пречистенской набережной на отрезке от Лермонтова до Красного моста и на Набережной IV Армии от улицы Энгельса до Красного моста. На этих участках вводятся временные ограничения парковки и стоянки автомобилей, поскольку будет заужена дорога. Также во время работ возможно полное перекрытие дороги для движения автомобилей.