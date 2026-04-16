Празднование Дня Победы в Вологде будет проводиться в новом месте

Александр Черняткин
Площадь Революции закрыта на реконструкцию


Основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Вологде в этом году пройдут на Кремлевской площади, поскольку площадь Революции, где традиционно проводился Парад Победы, закрыта на реконструкцию.

«В этом году впервые за много лет площадкой основных торжеств в День Победы станет Крёмлевская площадь. Площадь Революции будет закрыта на благоустройство. Праздничная программа утверждена, сейчас проходят все необходимые приготовления. Несмотря на смену локации, праздник в День Победы будет не менее ярким и масштабным, чем в прошлом году», – пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, после торжественной части на площади начнется 11-часовая концертная программа с участием вологодских и приглашенных исполнителей. В частности, пройдет концерт «Дети за Победу!», также выступит ВИА «Форпост» Военного университета им. князя Александра Невского из Москвы.

Кроме того, праздничные мероприятия 9 мая пройдут на стадионе «Буревестник» на улице Ленинградской, в парке Ветеранов, парке Победы и парке «Евковка».

Традиционные мини-парады пройдут во дворах ветеранов, а участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны будут поздравлять лично на дому.

Также ранее NewsVo сообщал, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате - фотографии вологжан – участников Великой Отечественной войны будут размещены 9 мая на экранах умных остановок.

