Автоинспекторы начали фиксировать нарушителей прямо из патрульных машин

Александр Черняткин
Госавтоинспекция патрулирование

Госавтоинспекция Вологодской области патруль

В полиции заявили о технической модернизации автопарка ДПС


Сотрудники дорожно-патрульной службы теперь будут фиксировать нарушителей прямо из своих автомобилей. Такое стало возможным благодаря модернизации автопарка ДПС.

Как утверждают в Госавтоинспекции, теперь патрульные могут в автоматическом режиме фиксировать нарушения скоростного режима, неиспользование ремней безопасности и многие другие нарушения.

При этом комплексы, установленные в патрульных автомобилях, способны считывать госномера машин, что позволяет выявлять водителей, лишенных прав. Также это позволит определять автомобили, снятые с регистрационного учета.

По данным ведомства, автомобили уже приступили к патрулированию в городах, населенных пунктах и на загородных трассах.

Материалы по теме
Вологодские следователи вычислили мужчину, убившего 30 лет назад таксиста
Выявлены типичные проблемы современных смартфонов
Улицу Мира от вокзала до Герцена начнут ремонтировать в мае