Автоинспекторы начали фиксировать нарушителей прямо из патрульных машин

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области патруль

В полиции заявили о технической модернизации автопарка ДПС

Сотрудники дорожно-патрульной службы теперь будут фиксировать нарушителей прямо из своих автомобилей. Такое стало возможным благодаря модернизации автопарка ДПС.

Как утверждают в Госавтоинспекции, теперь патрульные могут в автоматическом режиме фиксировать нарушения скоростного режима, неиспользование ремней безопасности и многие другие нарушения.

При этом комплексы, установленные в патрульных автомобилях, способны считывать госномера машин, что позволяет выявлять водителей, лишенных прав. Также это позволит определять автомобили, снятые с регистрационного учета.

По данным ведомства, автомобили уже приступили к патрулированию в городах, населенных пунктах и на загородных трассах.