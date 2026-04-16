Улицу Мира от вокзала до Герцена начнут ремонтировать в мае

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Завершение ремонта намечено на следующий год

Участок улицы Мира от железнодорожного вокзала до улицы Герцена начнут ремонтировать уже в мае. Как и с ремонтом улицы Мира в центральной части Вологды, сначала пройдет замена сетей, а затем уже непосредственно ремонт и благоустройство. Первым будут ремонтировать участок от вокзала до улицы Предтеченской.

«Это масштабный проект, который реализуем в преддверии 880-летия Вологды. Планируя ремонт второго участка, будем синхронизировать задачи подрядчика по благоустройству улицы с перекладкой сетей на участке от ж/д вокзала до улицы Предтеченской, которой займутся специалисты «Вологдагорводоканала». Это нужно, чтобы максимально быстро сделать все запланированные работы, чтобы участки не простаивали. Сначала сделаем сети, потом полотно дороги. Цель – без задержек выполнить ремонт с минимальными рисками для дорожной обстановки», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Этот участок дорожники выполнят в той же стилистике, что и участок от Герцена до улицы Козленской, выполненный в прошлом году. По словам представителя подрядчика – заместителя директора ООО «Дорожное управление» Евгения Кузьмина, дорожники будут находиться на объекте днем и ночью, чтобы не затягивать процесс.

Согласно контракту, завершить ремонт этого участка улицы Мира планируется в следующем году.